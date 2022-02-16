عارضة الأزياء كيندال تنفق ملايين الدولارات على أشياء غريبة

على الرغم من كونها معروفة بين شقيقاتها على أنها الشخص الذي يحافظ على حياتها أكثر خصوصية، إلا أن عارضة الأزياء والنجمة كيندال جينر لا تخشى بالتأكيد إنفاق أموالها بنفس الطريقة التي يفعل بها أفراد عائلتها.

ووفقًا لـ Celebrity Net Worth، تبلغ ثروة جينر 26 عامًا 45 مليون دولار ويرجع الفضل في ذلك إلى كونها واحدة من أعلى الموديلات ربحًا في عامي 2017 و 2018 ، حيث حققت ما يقرب من 22.5 مليون دولار خلال الأخير وفقًا لمجلة فوربس.

مع وجود الملايين في البنك يتساءل الكثير من الناس عما تنفقه كيندال جينر بالضبط معظم أموالها.

تشتهر باستئجار اليخوت الفائقة للتسكع مع أصدقائها

شوهدت جينر ذات مرة في ميامي وهي تمتص أشعة الشمس على متن يخت يسمى إس إس جروت، أثناء وجودها في ميامي قررت جينر أنها تريد بعض الوقت للاسترخاء مع بعض الأصدقاء وهذا اليخت المحدد هو المفضل لدى مشاهير آخرين رفيعي المستوى، بما في ذلك هيلي بيبر وبيلا حديد. يبلغ سعر SS Groot حاليًا 875000 دولار لامتلاكها ولكن من المحتمل أن تتكلف ما بين 10000 و 20000 دولار فقط للأسبوع.

اشترت منزلًا بقيمة 8.5 مليون دولار في بيفرلي هيلز.

في عام 2017 تصدرت جينر عناوين الصحف بعد أن أنفقت 8.5 مليون دولار على منزلها في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، يقع المنزل المصمم على الطراز الإسباني الذي تبلغ مساحته 6،625 قدمًا مربعًا

كان المنزل مملوكًا لتشارلي شين وزوجته السابقة بروك مولر، وقبلهما كان مالك الملياردير ديترويت بيستون توم جورز.

يحتوي المنزل على خمس غرف نوم وستة حمامات وساحة نقية، يتم الاحتفاظ بها بشكل خاص مع بوابات حديدية طويلة وهو مناسب تمامًا لجينر التي تفضل خصوصيتها.

استأجرت منزلًا باهظ الثمن في هوليوود هيلز لهذا الصيف.

مرة أخرى في عام 2017 عندما كانت جينر يواعد لاعب الدوري الاميركي للمحترفين بن سيمونز، اشتهر الاثنان باستئجار المنزل الصيفي المثالي في ويست هوليود كاليفورنيا والذي كلفهما 25000 دولار شهريًا.

كان لديها حوض استحمام ذهبي

أثناء قيامها بجولة في منزلها عرضت جينر حوض الاستحمام الذهبي الخاص بها، والذي ادعت أنه تستحم به على الأقل "ثلاث مرات في الأسبوع" ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، بالطبع ، جذب حوض الاستحمام انتباه المعجبين على الفور خاصةً بالنسبة للسعر الذي يبلغ 40 ألف دولار.