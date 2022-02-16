الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بفرع ثقافة الإسكندرية.. «الاتفاق في الشعر» الأبرز

فعاليات فرع ثقافة
فعاليات فرع ثقافة الإسكندرية

عقد فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، أبرزها استضافة نادى أدب 26 يوليو ندوة بعنوان " تعدد طرق التصوف والاتفاق فى الشعر" قدمها أشرف دسوقي، تناول خلالها محمد محمود الفخراني مفهوم التصوف مشيرا أنه الزهد واماتة حب الذات والإنسلاخ عن الذات للوصول للأتحاد مع الذات الآلهية، كما تناول بالشرح مفهوم التصوف الفلسفي الميتافزيقي ومن أمثلته التصوف الميتافزيقي لابن عطاء فى قصيدته منطق الطير، ومنطق الطير عبارة عن منظومةٌ رمزية تبلغ 4500 بيت نظمها فريد الدين العطار، وموضوعها هو بحث الطيور عن الطائر الوهمي المعروف بسيمورج والطيور هنا ترمز إلي السالكين من أهل الصوفية، وأما السيمورجج فترمز إلي الله. 

وضمن نشاط مرسم المواهب أقيمت ورشة عمل ستاند شخصية كرتونية للتصوير “ فوتومونتاج ”.

قامت خلالها الفنانة فدوى إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية استخدام ألوان اكريليك على لوحات ورق الكانسون والورق المقوى مع تفريغ منطقة الوجه للشخصية الكرتونية مما يتيح للطفل الوقوف خلف الشخصية والظهور بالوجه للتصوير، كما أوضحت مفهوم الفوتومونتاج والذي يعني معالجة الصور سواء بإضافة أو محو عناصر، موضحة أن هذا النوع من المعالجة انتشر في الآونة الأخيرة "الصورة ذات الوجه المفرغ " لأغراض الدعاية والتصوير.

فى ذات السياق، أقام فرع ثقافة الإسكندرية اللقاء الأسبوعي لورشة الكتابة الإبداعية للطفل، وخلاله تم التدريب على مهارة الحكي عن طريق حكي تفاصيل الطفل اليومية، ثم مهارة التعبير عن طريق وصف الطبيعة من حولهم ، مع طرح مواقف لتنمية لمهارة التخيل عن طريق تخيل موقف أو مشهد غير واقعي، تحت إشراف الأديب علاء أحمد.

وأقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان " التداول الأمثل لمحصول الثوم " تحدثت خلالها د. جيهان حمزة حافظ من مركز البحوث الزراعية، أهمية الثوم لصحة الإنسان وتاثيره الإيجابي في خفض الكوليسترول وعلاج السكر وأمراض القلب.
كما تناولت كيفية تخزين الثوم بطريقة سليمة حتى لا يفقد قيمته الغذائية.

فرع ثقافة الإسكندرية للهيئة العامة لقصور الثقافة نادى أدب 26 يوليو منطق الطير فوتومونتاج قصر ثقافة الشاطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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