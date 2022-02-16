الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأردنية: تسجيل 31 وفاة و17322 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31 وفاة و17322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13585 وفاة و1526272 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت، 26.87 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 194707 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 223 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 246 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1178 حالة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأظهر الموجز، بحسب الوزارة، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 46 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز، إلى تسجيل 21626 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1317980 حالة. كما أشار إلى إجراء 64460 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15758249 فحصًا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4651041، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4323548.

الصحة الأردنية فيروس كورونا كورونا إصابة جديدة الفحوصات الإيجابي ة

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حوار مع فضيلة الإمام

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