محافظ بنى سويف يتفقد فعاليات «يوم القرية» فى إهناسيا الخضراء

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات "يوم القرية"الذي نظمته المحافظة بقرية إهناسيا الخضراء، تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ من خلال وحدة السكان بالديوان العام، عبر تنفيذ خطة سكانية تستهدف 225 قرية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بمشاركة الجهات المعنية والشريكة، حيث تشمل الخطة عقد وتنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية خاصة بالقضية السكانية وطرق وأساليب مواجهتها، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وقوافل طبية وسكانية ولقاءات جماهيرية توعوية بتلك القرى في إطار جهود المحافظة لدعم وتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني وتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الذي توليه، القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا ضمن الاستراتيجية القومية للسكان 2030.

وتفقد المحافظ الفعاليات التي نظمتها مديرية الصحة، والتي شملت عقد ندوة بالوحدة الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة، فضلًا عن تفقد العيادة المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية من وسائل تنظيم الأسرة، بجانب تفقد مجمع الألبان لمؤسسة نهضة بني سويف، والذى يهدف إلى التمكين الاقتصادى لصغار منتجى الألبان وتحسين سلالات الماشية المنتجة للألبان، بالإضافة إلى تفقد مصنع السجاد، والذي يضم أقسامًا للإنتاج والتدريب على صناعة السجاد اليدوي والنسيج بالمجمع.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ قافلة خاصة بتعليم الكبار بالقرية، حيث تمت إقامة فصول دراسية للراغبين في محو أميتهم بقرى: إهناسيا الخضراء، دموشيا، الحاجري، خلوصيا، بني عفان، وتم خلالها تسليم شهادات لبعض الدارسين الحاصلين على شهادات محو الأمية، واستخراج شهادات للراغبين في الحصول عليها، بجانب عقد ندوة توعوية عن خطورة الأمية والمشكلة السكانية وأضرار وأخطار الزواج المبكر.

بينما أقامت مديرية التموين منافذ بيع للسلع بأسعار مدعمة، للتيسير على أهالي القرية في توفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

بالإضافة إلى تفقد مشروع توسع مدرسة إهناسيا الخضراء للتعليم الأساسي، والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية على إجمالي 3000 متر ، تضيف 11 فصلًا ليصل إجمالي الفصول إلى 33 فصلًا دراسيًا، بجانب متابعة الفعاليات التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمدرسة مؤمن عياد وشملت فقرة فنية تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية وتنظيم يوم رياضى وعمل معرض خاص بالمشغولات اليدوية للطلاب وفقرة لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، فيما قامت المنطقة الأزهرية بتنظيم فعالية تضمنت عقد لقاء مع مجلس الآباء وأولياء الأمور بمعهد فتيات إهناسيا الخضراء وتنظيم ندوة عن حقوق الطفل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشاركت مديرية الشباب بإقامة فقرات رياضية تضمنت مباراة كرة قدم وعروض كاراتيه ومعرض أشغال يدوية واسكتش عن إحدى القضايا السكنية وفقرات فنون شعبية ومسابقة توعوية عن القضية السكانية، في حين قامت مديرية التضامن الاجتماعي باستقبال عدد من مستحقى برنامج تكافل وكرامة وحالات الضمان الاجتماعي، وعقد ندوات توعوية للتعريف ببرنامج فرصة بمكوناته الثلاثة (التدريب والتوظيف، نقل الأصول، التقييم والمتابعة) وبرنامج 2 كفاية وندوة عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بينما شاركت مديرية القوى العاملة في الفعاليات، بعرض فرص العمل المتاحة بالمنشآت الكائنة بالمحافظة للشباب الراغب في العمل، مع مراعاة فرص العمل المتاحة لذوي الهمم،وعرض البرامج التدريبية التي تنفذها المديرية وإتاحة تلك البرامج لشباب القرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير أماكن للتدريب، مع توعية الشباب بالشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة العمالة بالمديرية، بجانب تنفيذ ندوات توعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف