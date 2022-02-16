الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ حياة طفل حديث الولادة بمستشفى الداخلة العام

صورة الطفل بعد انقاذه
صورة الطفل بعد انقاذه

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بوحدة العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام، لجهودهم في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة في إطار التوجيه الرئاسي بإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد .

من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة - في بيان عبر صفحة الوزارة - نجاح العملية الجراحية التي أجريت للطفل بالمخ بعد نقله لمستشفى الدمرداش، بعدما قرر الفريق الطبي تحويله إلى مستشفيات جامعة عين شمس ونقله بسيارة إسعاف مجهزة.

 

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محافظ الوادي الجديد وحدة العلاج عن ب عد مستشفى الداخلة العام لجهودهم في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة تدهور حالته الصحية عقب ولادته التوجيه الرئاسي وحدات للتشخيص عن ب عد

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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