الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بترويج زيوت سيارات مجهولة بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المسئول عن مخزن لتجارة الزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزته 2500 لتر من زيوت محركات سيارات أنواع مختلفة، غير صالحة للاستخدام، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

كما تم ضبط المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والحبوب، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزته 5.550 طن من الأعلاف الحيوانية، داخل أجولة دون بيانات تجارية مجهولة المصدر، ودون فواتير أو مستندات.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد شنت عدة حملات مُكبرة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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