IATA: الحكومة الإسبانية رفضت دفع 3 مليارات يورو تعويض خسائر لشركة طيران

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بقرار الحكومة الإسبانية برفض الاقتراح المقدم من شركة Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) لتعويض الخسائر الاقتصادية البالغة 2.3 مليار يورو الناتجة عن أزمة فيروس كورونا من خلال زيادة رسوم المطارات.

قال رافائيل شفارتزمان نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لأوروبا: إن الاقتراح الذي قدمته AENA إلى المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) العام الماضي بشأن استرداد الإيرادات التي لم يتم تحصيلها بسبب أزمة COVID-19 ، للخدمات التيلم يتم تشغيلها مطلقًا والتي لا يمكن الوصول إليها من قبل شركات الطيران.

بينما كان لـ COVID-19 تأثير كارثي على السفر لم يكن له تأثير كبير على الجدوى المالية لـ AENA كما يتضح من بياناتهم المالية لعام2020 ونتائجهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2021. أبلغت AENA عن توافر النقد والائتمان في السنوات القادمة جعل شركات الطيران تعتقد أن طلبها لم يكن غير مبرر فحسب، بل كان غير مسؤول أيضًا.

"لذلك نرحب برفض المديرية العامة للطيران المدني ووزارة النقل طلبًا غير مبرر لزيادة التكلفة من شأنه أن يعرض استعادة السفر الجويللخطر. هذا قرار منطقي يستند إلى أدلة مالية قوية ويرسل رسالة قوية إلى المطارات الأخرى ومقدمي خدمات الملاحة الجوية الذين يميلونإلى اتباع نهج مماثل ، بأن مثل هذا السلوك الاحتكاري لن يتم قبوله.

أضاف "أن نقل عبء التعافي المالي إلى عملائك ليس هو السبيل لتحفيز السفر وإعادة الاتصال الجوي والبدء في وضع أزمة COVID -19 وراءنا مرة واحدة وإلى الأبد". .

يعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن وثيقة تنظيم المطارات الحالية في إسبانيا (DORA) للفترة 2022-2026 هي إطار عمل مستقر ويمكن التنبؤ به يدعم تعافي النقل الجوي وتحفيز السياحة.

لا يزال هذا الإطار، الذي يتضمن أيضًا تجميد الرسوم للسنوات الخمس المقبلة يضمن احتياجات التنمية المستقبلية والاستثمارات في البنية التحتية للطيران المستدام في إسبانيا لتمكين الاتصال ومعالجة الطلب المستقبلي على الركاب.