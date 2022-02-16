الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى إدكو المركزي

الجولة
الجولة

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات ومجمع الصيدليات بمستشفى إدكو المركزي بتكلفة ۱۸ مليون جنيه (۱۲ مليون مباني بالإضافة إلى ٦ مليون جنيه تجهیزات) والذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي.

وتفقد محافظ البحيرة، أقسام المستشفى والمكونة من: قسم الطوارئ والذي يضم دور أرضي وبه غرفة كشف الطبيب - غرفة الفرز - المخزن - غرفة الحقن الأمن غرفة ملاحظه رجال - غرفة ملاحظة سيدات - غرفة تحضير المحاليل - غرفة العزل - غرفة الجبس - غرفة CPR - غرفة رسم القلب- الترياج). 

والدور الأول علوي - (قسم العمليات) وبه عدد ٣ غرفة عمليات كبري وصغري - غرفة إفاقة - غرفة تحضير مريض - عدد ۲ مخزن مستلزمات - غرفة تغير ملابس مريض - غرفة تغير ملابس أطباء- عدد ۲ غرفة إقامة سيدات ورجال - غرفة سونار- صيدلية - معمل - غرفة غسيل غير نظيف - غرفة غسيل نظيف". 

كما تفقد اللواء هشام آمنة، قسم العناية المركزة والتي تم تطويرها ورفع كفائتها بإضافة عدد ۱۰ أسرَّة عناية جديدة ليصبح إجمالي عدد الأسرة ۲۰ سرير وتم التجهيز والتشغيل التجريبي، وتم تطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات لتستوعب عدد ۳۹ حضانة بدلًا من ۱۲ حضانة وتم التجهيز والتشغيل، ويتكون من غرفة استقبال مواليد - غرفة كشف طبيب - غرفة مكتب تمريض - مخزن العهدة - قاعة حضانات كبيرة - غرفة رضاعة - غرفة تحضير محاليل غرفة تطهير محاض - قاعة حضانات صغيرة ،وتحتوى الحضانات على ۳۹ مخرج- جهاز قياس الصفراء- جهاز سباب- عدد ۲ جهاز تدفئة- شفاط- عدد 16 سرنجه محايل-عدد ١٦ جهاز مونيتور - عدد ٣ أجهزة تنفس صناعی- جهاز بلس اكسميتر - عدد ٤ تكييف". 

ويتكون قسم الصيدلة  من ٤ صيدليات " نفقة الدولة - عناية - مجاني - مستلزمات" بينما يتكون من " ١٤ جهاز مونيتور - عدد ٤ جهاز رسم قلب - ٤ شفاط كهربائي - ٥ جهاز صدمات - عدد ٣٠ سرير - ١ جهاز سونار - ٥ جهاز كراش كار- عدد ٥ جهاز تكييف".

ويتكون قسم العمليات من جهاز ۲ ترابيزة عمليات -عدد 6 تكييف - عدد ۲ جهاز تخدير - عدد 4 مونيتور- عددا كشاف عمليات - جهاز سونار قديم بغرفة الأشعة Carm  - عدد ۱ سيرفو ويتكون المعمل من جهاز CBC - جهاز كيمياء الدم - حمام مائي- سننترفيوج- ثلاجه - معمل ميكروسكوب- ABC جهاز غازات الدم - تجهيزات توسعه العناية المركزة.

كما تم توسعه العناية المركزة ، بعدد ٣ جهاز تنفس صناعي - عدد ۲ شفاط كهربائي- عدد ۱۰ سرنجة محاليل- عدد ٤ تكييف جهاز سونار  - عدد ۱۰ مونيتور" - عدد كراش كار بصدمات كهربائية - عدد ۱۰ سرير عناية مركزة و5حركة كهرباء. 

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمباني والتجهيزات التي تقدم الخدمات للمواطنين على أرض البحيرة.

المركزى محافظة غرفة عمليات محافظ أغسطس تحضير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بعد اتهام نقابة الموسيقيين بالرشوة.. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

«الوزراء» يوافق على تأثيث وتجهيز الوحدات المُعدة لنقل سكان العشوائيات

تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام سيدة بعرض طفلها للبيع

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

توفير لقاحات كورونا في الصيدليات؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أمن المنافذ يضبط 5 قضايات تهريب بضائع أجنبية الصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى