محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى إدكو المركزي

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات ومجمع الصيدليات بمستشفى إدكو المركزي بتكلفة ۱۸ مليون جنيه (۱۲ مليون مباني بالإضافة إلى ٦ مليون جنيه تجهیزات) والذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي.

وتفقد محافظ البحيرة، أقسام المستشفى والمكونة من: قسم الطوارئ والذي يضم دور أرضي وبه غرفة كشف الطبيب - غرفة الفرز - المخزن - غرفة الحقن الأمن غرفة ملاحظه رجال - غرفة ملاحظة سيدات - غرفة تحضير المحاليل - غرفة العزل - غرفة الجبس - غرفة CPR - غرفة رسم القلب- الترياج).

والدور الأول علوي - (قسم العمليات) وبه عدد ٣ غرفة عمليات كبري وصغري - غرفة إفاقة - غرفة تحضير مريض - عدد ۲ مخزن مستلزمات - غرفة تغير ملابس مريض - غرفة تغير ملابس أطباء- عدد ۲ غرفة إقامة سيدات ورجال - غرفة سونار- صيدلية - معمل - غرفة غسيل غير نظيف - غرفة غسيل نظيف".

كما تفقد اللواء هشام آمنة، قسم العناية المركزة والتي تم تطويرها ورفع كفائتها بإضافة عدد ۱۰ أسرَّة عناية جديدة ليصبح إجمالي عدد الأسرة ۲۰ سرير وتم التجهيز والتشغيل التجريبي، وتم تطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات لتستوعب عدد ۳۹ حضانة بدلًا من ۱۲ حضانة وتم التجهيز والتشغيل، ويتكون من غرفة استقبال مواليد - غرفة كشف طبيب - غرفة مكتب تمريض - مخزن العهدة - قاعة حضانات كبيرة - غرفة رضاعة - غرفة تحضير محاليل غرفة تطهير محاض - قاعة حضانات صغيرة ،وتحتوى الحضانات على ۳۹ مخرج- جهاز قياس الصفراء- جهاز سباب- عدد ۲ جهاز تدفئة- شفاط- عدد 16 سرنجه محايل-عدد ١٦ جهاز مونيتور - عدد ٣ أجهزة تنفس صناعی- جهاز بلس اكسميتر - عدد ٤ تكييف".

ويتكون قسم الصيدلة من ٤ صيدليات " نفقة الدولة - عناية - مجاني - مستلزمات" بينما يتكون من " ١٤ جهاز مونيتور - عدد ٤ جهاز رسم قلب - ٤ شفاط كهربائي - ٥ جهاز صدمات - عدد ٣٠ سرير - ١ جهاز سونار - ٥ جهاز كراش كار- عدد ٥ جهاز تكييف".

ويتكون قسم العمليات من جهاز ۲ ترابيزة عمليات -عدد 6 تكييف - عدد ۲ جهاز تخدير - عدد 4 مونيتور- عددا كشاف عمليات - جهاز سونار قديم بغرفة الأشعة Carm - عدد ۱ سيرفو ويتكون المعمل من جهاز CBC - جهاز كيمياء الدم - حمام مائي- سننترفيوج- ثلاجه - معمل ميكروسكوب- ABC جهاز غازات الدم - تجهيزات توسعه العناية المركزة.

كما تم توسعه العناية المركزة ، بعدد ٣ جهاز تنفس صناعي - عدد ۲ شفاط كهربائي- عدد ۱۰ سرنجة محاليل- عدد ٤ تكييف جهاز سونار - عدد ۱۰ مونيتور" - عدد كراش كار بصدمات كهربائية - عدد ۱۰ سرير عناية مركزة و5حركة كهرباء.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمباني والتجهيزات التي تقدم الخدمات للمواطنين على أرض البحيرة.