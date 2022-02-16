الفيلم السعودي قوارير ينافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ينافس الفيلم السعودي قوارير في مسابقة الأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير، الفيلم من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير.

ويطرح فيلم قوارير 5 قصص لبطلات نسائية يخاطرن بحياتهن بمواجهة التحديات التي تواجههن في مجتمعهن المحافظ مثل قوانين الوصاية، تخلي الآباء، الزواج بالإكراه، ترمل النساء والاعتداء الجنسي، يقوم ببطولة الفيلم الممثلون سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبو لبن، رغد بالشرم، فَيَ فؤاد، إنتاج مساعد لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، سارة مسفر.

وشارك الفيلم مؤخرًا بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتم تسميه الفيلم بـ قوارير لأنها استعارة عربية للمرأة من منظور اجتماعي، تُشير ضمنيًا إلى كونها ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة بسبب مشاعرها وحنانها وقوتها أيضًا، وهذه الاستعارة ليست فقط تصف ذواتهن الداخلية، ولكن أيضًا المظهر الجسدي للمرأة من خلال ربط منحنيات القارورة بجسم المرأة، فتناول الفيلم على عكس الوصف مدى قوتهن وتغلبهن على الكثير من المواقف الحياتية الصعبة خاصةً في المجتمع العربي.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ١٢ فيلماً يمثلون ١٨ دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل في دورته السادسة التي تعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، من بينها فيلم "كما في السماء" من إنتاج دنماركي إخراج تيا ليندبرج، تأليف ماري بريجيندال، تيا ليندبرج، بطولة فلورا أوفيليا، إيدا سيسلي، بالما ليندبرج، آنا أوليفيا.

كما يتنافس أيضاً علي جوائز المسابقة فيلم "الكوكب (إل بلانيتا)"، وهو من إنتاج الولايات المتحدة الامريكية، وإسبانيا، وإخراج أماليا أولمان، سيناريو أماليا أولمان، بطولة أماليا أولمان، ألي أولمان، سيرسي بيرترام، زو شين، نيكو فيجالوندو.

ومن فرنسا يعرض فيلم "أم صالحة" تأليف وإخراج حفصية حرزي، تصوير جيريمي أتارد، وبطولة حليمة بن حامد، صابرينا بن حامد، جواد حناشي حرزي.

ويعرض أيضاً من فرنسا فيلم "اسم سري" إخراج أوريليا جورج، تأليف اوريليا جورج، مو إميلين، بطولة لينا خضري، سابين أزيما، مو ويلر، لوران بويترينو، ديديه برايس.

كما يخوض منافسات مسابقة الفيلم الطويل بالدورة السادسة فيلم "فرحة" وهو إنتاج أردني سويدي سعودي من تأليف وإخراج دارين ج. سلام، بطولة كرم الطاهر، أشرف برهوم، علي سليمان، تالا قموه، سميرة الأسير، مجد عيد، فراس الطيبة.

وتشارك السعودية في المسابقة بفيلم "قوارير"، من إخراج رغيد النهدي، نوره المولد، ربي خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير، تأليف نوره المولد، نور الأمير، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، وبطولة سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبولبن، محمد الجبرتي، رغد بالشرم، الشيماء طيب، محسن منصور، فَيَ فؤاد، خالد يسلم.

ومن الأرجنتين يعرض فيلم "الفتاة الجديدة" إخراج ميكايلا جونزالو، تأليف ميكايلا جونزالو، لوسيا تيبالدي، وبطولة مورا أرينياس، رافايل فيدرمان، خيمينا أنجانوتزي.

كما يشارك أيضاً في المسابقة فيلم "ريحانة" وهو إنتاج بنجلاديش وسنغافورة، من تأليف وإخراج عبد الله محمد سعد، بطولة أزميري حق بادون، عافية جاهين جايما، عافية تبسم بورنو، كازي سامي حسن.

يعرض فيلم "إيمي المقدسة"، وهو إنتاج يوناني فرنسي أمريكي من تأليف جيوليا كاروسو، بطولة أبيجيل لوما، هاسمين كيليب، إيريني أنجليسي، أنجيلي باياني.

ويعرض أيضاً فيلم "جنة الطاووس" وهو إنتاج إيطالي ألماني من إخراج لاورا بيسبوري، تأليف سيلفانا توما، لاورا بيسبوري، وبطولة دومينيك ساندا، ألبا رورفااكر، مايا سانسا، كارلو سيرسيليو، فابريزيو فيراكاني، ليوناردو ليدي، تيانا لازوفيك، ماديلينا كريبا.

وفي عرضه العالمي الأول، يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "أرواح عابرة" وهو إنتاج عراقي سويسري من إخراج عايدة شلبفر الحسني، ويروي الفيلم قصة إبادة جماعية غير معروفة إلى حد كبير، حدثت عام 1915 وتم خلالها قتل حوالي ثلاثة ملايين مسيحي علي يد الامبراطورية العثمانية.

كما يعرض فيلم "روابط مقدسة" إنتاج تشاد وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، تأليف وإخراج محمد صالح هارون، المخرج الكبير ووزير الثقافة التشادي الأسبق، بطولة أشوكاه أباكار سليماني، ريان خليل أليو.