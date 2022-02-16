هاني ضاحي: استعدنا مكانة «المهندسين».. ومنظومة متميزة للرعاية الصحية

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح على ذات المنصب لدورة ثانية، إن النقابة في عهده حققت منظومة جديدة للرعاية الصحية، لتخفيف عن للمهندسين، من خلال الكارت الذكي، الذي سوف يوفر خدمة علاجية على أعلى مستوى.

وأضاف ضاحي: «كنا نهدف لإعادة النقابة في مساندة الدولة حتى ترجع وتكون موجودة في تخصص الاستشاري للدولة، ووضعنا منظومة تقييم للمكاتب الاستشارية الموجودة واصبحنا نقوم بدورنا كاستشاري للدولة».

وتابع: «النقابة دعيت من الدولة لوضع القوانين ذات الصلة كالبناء والتصالح، وقامت بدورها كما يجب ونجحنا في استعادة موقعنا كاستشاري أول للدولة».

كما تناول ضاحي المو قف بشأن مستشفى المهندسين ببدر، موضحا: «المجلس السابق حصل على أرض المستشفى في 2015، وجمعوا تبرعات للإنشاء، وعندما تولينا المسئولية اتضح أن المستشفى ليس لها دراسة اقتصادية ولا يجوز الحصول على تبرعات التي كانت قيمة ضئيلة من تكلفة المستشفى».

جاء ذلك خلال مشاركة ضاحي في مؤتمر انتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر بنادي المقاولين العرب.

ونظم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح على ذات المنصب لدورة ثانية، مؤتمرا انتخابيا، بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، أمس، وذلك بحضور عدد من مرشحي قائمته «مهندسون في حب مصر»، في الانتخابات المقررة 25 فبراير الجاري، واستعرض ضاحي، خلال كلمته انجازات مجلسه 2018-2022، وكذلك برنامجه الانتخابي للفترة القادمة.

وقال ضاحي: «عندما استلمت النقابة كان هناك عجز فى صندوق المعاشات بلغ 222 مليون جنيه، وكان هذا تحديًا كبيرًا أمامنا، واتخذنا بعض الإجراءات لتنمية موارد الصندوق وتحقيق توازن كبير بين المصروفات والإيرادات، حتى وصلنا لفائض في العام الأول 178 مليون جنيه، وفي السنة الثالثة بلغ الفائض 620 مليون جنيه».

وأشار إلى أن نقابة المهندسين كان لها دور مهم في ملف التصالح، مضيفا: وقعنا مؤخرا تعاونا بين مؤسسات بالدولة لتسريع وتيرة العمل في ملف تصالحات البناء وإنجاحه، ونعمل على التواصل مع المسئولين لصرف مستحقات المهندسين الذين شاركوا في لجان التصالح.

وتابع: «أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية أننا استطعنا توفير المعاشات 165 ألف مهندس ونجحنا في زيادة المعاشات 35٪؜، كما استطعنا تصحيح مسار تعاقدات الرعاية الصحية لتصل إلى 30 ألف جنيه مساهمة للمهندس».

وأكد ضاحي أن مشروع كفر الربيع مشروع خاص لتربية الدواب، وثلاجات لحفظ الأغذية، وكان المشروع متوقف وعملنا على إنشاء المكتب الفني للنقابة، وأوكلنا إليه الدراسات ليكون المنوط به دراسة المشروع وتم انهاء كافة المشكلات وأصبح جاهز للطرح للاستثمار.

وأضاف: «أما مشروع مصنع المكرونه فعند تولينا المسئولية وجدنا المصنع متوقف منذ عدة سنوات، و5 خطوط انتاج متوقفه بالكامل، وتم تقديم عرض جاري دراسته علي المكتب الفني والمجلس الأعلى لهيئه المكتب وسيتم إعاده تشغيل ثلاث خطوط إنتاج بناء على التقرير الفني الصادر، من عمل الصيانة وتعديل نظام التحكم الآلي في تشغيل هذا المصنع».

وعن برنامجه في الفترة القادمة، أوضح: «المرحلة القادمة بها عدة ملفات هامة، منها ملف شباب المهندسين وهم يمثلون أكثر من 50 % من عضوية النقابة ومسئولية النقابة تجاههم في عدة محاور، منها دعم المهندس حديث التخرج وزيادة قدراتهم الفنية لتجهيز في سوق العمل، وتوفير فرص عمل من خلال الشركات العاملة في مجال العمل الهندسي وشركات المشروعات والمكاتب الاستشارية، وتوفير الخدمات النقابية بما فيها الرعاية الصحية والدورات التدريبية».