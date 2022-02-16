الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس اجتماعًا مع مديري مدارس الخارجة التعليمية

اجتماع وكيل التعليم
اجتماع وكيل التعليم بالوادي

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية  والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء ، اجتماعا موسعا مع مديرى مدارس إدارة الخارجة التعليمية " الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية". 

جاء ذلك بحضور خالد معاذ مدير عام التعليم العام بالمديرية، والسيد وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

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اجتماع وكيل التعليم بالوادي

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام 2021_2022م الأحد القادم 20 من فبراير.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على المتابعة الميدانية لكافة المدارس للوقوف على جاهزيتها لإستقبال طلابها وتذليل كافة العقبات إن وجدت.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، مطالباً الجميع تخصص الحصة الأولى عن أعياد الشرطة ودور الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار الوطن، وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بضمان سلامة الطلاب والمنشآت، ومتابعة إستلام الكتب الدراسة أولاً بأول مع استمرار الدور الهام للإشراف المدرسى لما له من دور هام أثناء اليوم الدراسى، وتنفيذ كافة النشرات الواردة للمدرسة وبكل دقة، ومتابعة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال والتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة.

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اجتماع وكيل التعليم بالوادي

وفى ختام اللقاء أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على ضرورة التعاون الجاد والمثمر من الجميع وتضافر كافة الجهود لتحقيق أهدافنا المنشودة فى النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

وفي سياق متصل كرم الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، طلاب إدارة الخارجة التعليمية الحاصلين على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بحضور خالد معاذ مدير عام التعليم العام بالمديرية والسيد وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية ووكيله.

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة إدارة الخارجة التعليمية وجميع العاملين بها بنجاح 8 من طلاب الشهادة الإعدادية فى حصاد الدرجات النهائية بنتيجة الفصل الدراسى الأول بجميع المواد الدراسية، موجها التهنئة للسادة أولياء أمور والطلاب متمنيا لهم التوفيق والسداد دائما وتحقيق أفضل النتائج دائما.

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اجتماع وكيل التعليم بالوادي


 

تراس وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا الإستعدادات والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني المتابعة الميدانية اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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