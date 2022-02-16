تجديد حبس متهمين بالاعتداء على شخص من ذوى الهمم بالمقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاحتجازهما شخصا من ذوى القدرات الخاصة والتعدى عليه بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم.



كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهام ربة منزل، المتهمين باحتجاز ابنها داخل شقة بالمقطم، والاعتداء عليه بالضرب، وذكرت أن ابنها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وفوجئت به يعود إلى المنزل مصابا بكدمات وجروح، وأخبرها أن شابين وراء الاعتداء عليه بعد حجزه داخل شقة ملك أحدهما.