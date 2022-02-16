الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفجير مخلفات حربية في بلدية محافظة النجف بالعراق

العراق
العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تفجير مخلفات حربية في بلدية النجف الأشرف.

وذكرت الهيئة في بيان، وفق السومرية نيوز، أن “قوة أمنية ومفارز من اللواء الثاني في الحشد الشعبي تمكنت من تفجير مخلفات حربية في بادية النجف الأشرف”، مشيراً إلى أن” تلك المخلفات تعرقل رعاة الأغنام والمارة في بادية النجف التي تؤمنها قطعات اللواء”.

وأضافت، أنَّ “اللواء الثاني في الحشد الشعبي يمسك مسافة 155كم في البادية التي تمتد من صحراء كربلاء وصولاً الى بادية السماوة مروراً بالنجف والديوانية”.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بأن قوات الحشد تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع "نمساوي" في سهل نينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة بيانا، قالت فيه إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في سهل نينوى".

جاء ذلك بعد اتصال ورد من أحد الفلاحين في قرية الفاضلية يفيد بوجود أجسام غريبة في أرضه وتخوفه من الاقتراب منها، بحسب البيان.

وأضاف الحشد الشعبي أن عناصر من هندسة المتفجرات توجهت لاستطلاع الأرض العائدة للمواطن وبعد مسحها تم رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات تنظيم فلول داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث تم التخلص من تلك الصواريخ بتفجير مسيطر عليه.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عملية أمنية جديدة في قاطع عمليات صلاح الدين، وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".

وبحسب بيان الهيئة، فقد انطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين.

العراق الحشد الشعبي النجف الاشرف مخلفات

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