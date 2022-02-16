الخارجية التونسية تؤكد تواصلها بشكل مستمر مع الجالية بأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية التونسية، أنها على تواصل مُستمرّ مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا من خلال سفارتها بموسكو وقنصليتها الشرفية بكييف والجمعيات التونسية الناشطة بأوكرانيا، وكذلك مع السلطات الأوكرانية التي أكّدت أن الوضع الداخلي الراهن يسير بشكل طبيعي بما لا يدعو للقلق بالنسبة لأفراد الجالية التونسية، خاصة الطلبة باعتبار تواصل الدروس بالجامعات الأوكرانية بصفة عادية وتوفّر الرحلات الجوية من وإلى هذا البلد.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان، أنه لم يتمّ حتى الآن، تسجيل صعوبات تُذكرُ فيما يتعلّق بوضع الجالية التونسية بأوكرانيا، داعية المواطنين التونسيين المتواجدين بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع السفارة التونسية بموسكو بقصد تسجيل بياناتهم والتبليغ عن الصعوبات التي قد تعترضهم، تحسّبًا لأي تطوّرات قد تطرأ على الأوضاع في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تطعيم 5 آلاف و115 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و291 ألفًا و456 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و636 ألفًا و510 أشخاص بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و654 ألفًا و946 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و882 ألفًا و887 جرعة، داعية المواطنين بضرورة التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.