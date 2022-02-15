فعاليات «الري» اليوم.. التنسيق لتطهير المجاري المائية وخطة لإدارة الموارد حتى 2037

شهدت وزارة الري اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرزها، ومنها:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية، باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن الخطة تستهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

كما أشار «عبد العاطي» لقضية التغيرات المناخية، والتي تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التى يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة.

https://www.dostor.org/3715778



شارك «عبدالعاطي» في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وفى بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري.

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارتى الري والتنمية المحلية في شأن تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من مخلفات التطهير، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى هذا الشأن.

وأعرب الدكتور عبدالعاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، موضحًا أن التجربة المصرية الناجحة أصبحت نموذجًا يحتذى به، مشيرًا إلى أن دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه.

https://www.dostor.org/3715773



أكدت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الرى والصرف إلى النيابة العسكرية.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 20 إزالة في نطاق محافظة "الغربية - سوهاج - قنا - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75372 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون معقوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

تعدد المخالفات على نهر النيل

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من جميع أنواع التعديات، وايضا التلوث ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك منإصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

https://www.dostor.org/3715700