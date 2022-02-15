جنايات بورسعيد تقضي بحبس «شيف» بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

3 سنوات و 50 الف جنيهًا غرامة لـ شيف يتاجر في الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات و 50 الف جنيهًا غرامة لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الفقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وتامر محمد رياض، وعمر احمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وأحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الاول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم حاتم ع ا ع ا، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل شيف، مقيم في شارع الأمين و 100 بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

تعود تفاصيل الواقعة إلي 16 أكتوبر 2021، بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش القنب، واحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيضًا مطواة.

واستمعت هيئة المحكمة إلي شهادة النقيب عبد الرحمن محمد العربي معاون مباحث قسم شرطة الزهور، الذي شهد أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسكًا بيده سلاح أبيض مطواة، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه والسلاح من يده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 6 أكياس لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي.

و بمواجهته أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي ان اللفافة المضبوطة، لاجزاء نباتية خضراء، لنبات الحشيش القنب، وتحتوي علي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالدجول الاول من قانون المخدرات.

قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 الف جنيهًا عما اسند اليه، وبمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 6455 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1577 لسنة 2021 كلي بورسعيد.