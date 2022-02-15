البورصة تسترد 6.3 مليار جنيه من خسائرها بالختام.. وأوكرانيا «كلمة السر»

استردت البورصة جزءًا من خسائرها السوقية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، بعد تراجع وتيرة المخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية، ما أدى إلى وجود عمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد المصريين، قابلها مبيعات واضحة من قبل الصناديق المصرية والافراد العرب والأجانب.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى 728.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.4 مليار جنيه، تضمنت 2.6 مليار جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على مكاسب بلغت نسبتها 1.4%، بما يعادل 160 نقطة، ليغلق عند مستوى 11563.38 نقطة، وربح المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.18%، بما يعادل 23 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 1986.56 نقطة.

وامتد التعافي للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ربح 1.14 %، بما يعادل 33.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 2994.32 نقطة.