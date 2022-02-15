ليلة فى حب شاعر المقاومة الراحل كامل عيد بنادى أدب بورسعيد

ليلة فى حب شاعر المقاومة الراحل عم كامل عيد بنادى أدب بورسعيد ..صور

نظم نادي الأدب ببورسعيد بقيادة الشاعر أسامة عبد العزيز، فى إطار ندوته الاسبوعية بقصر ثقافة بورسعيد، ليلة فى حب شاعر المقاومة الراحل كامل عيد، تخليدًا لذكراه بعد أيام من رحيله.



قصائد شاعر المقاومة

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل، وافتتح أسامة عبد العزيز الجلسة بإحدى قصائد عم كامل عيد، وتحدث الحضور من الأدباء والشعراء وأصدقاء وأبناء شاعر المقاومة، عن تاريخه الذي جمع بين المقاومة من أجل الوطن، وأثري الفن والغناء.

تحدث المخرج المسرحى عادل منسى، عن قصائد عم كامل وعن بعض المواقف الطريفة التى جمعتهما، كما تحدث المترجم محمد المغربى عن صداقته بالراحل والتي أمتدت لعقود طويلة، مشيرا إلى أنه ترجم قصائده للإنجليزية فى كتاب جمع قصائد كبار شعراء بورسعيد.



وطالب الناقد أسامة المصرى أن يطلق أسم كامل عيد على أحد شوارع بورسعيد، وتحدث الأديب محمد خضير عن الشاعر الكبير و طالب بتكريم يليق بعطاء رمز و علم من رموز بورسعيد، وقرأ على الحاضرين وصية الشاعر الراحل و التى تضمنها كتاب أدب المقاومة نبوءة ثورة الصادر عن مؤتمر بورسعيد الأدبي 2012، وألقى قصيدة لرثاءه .



وأكد عبد العزيز، أن الندوة تعد بمثابة ليلة فى حب الراحل، وتأتي تمهيدًا لحفل تأبين يليق بتاريخه بمشاركة الجهات الرسمية.



واجه العدوان بالفن

يذكر أن عم كامل عيد لقب بشارع المقاومة لأنه رفض الهجرة من بورسعيد خلال العدوان الثلاثي، وظل في المدينة الباسلة يواجه العدوان بالشعر، ويدعم الفدائيين حتي تحقق النصر، وقدم كذلك عددًا من الأغاني الشهيرة قام بتأليفها وتلحينها، فهو مؤسس فرقة شباب النصر لدعم الوطن، وتوفي قبل أيام عن عمر يناهز الـ90 عامًا بعد صراع مع المرض.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث