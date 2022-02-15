الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مباحثات بين وزير البترول ورئيس وكالة الطاقة الدولية

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس وكالة الطاقة الدولية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على هامش مؤتمر ايجبس ٢٠٢٢.

في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية

وتم خلال الجلسة بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة فى مجالات الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة، في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة والدعوة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص في ضخ الاستثمارات في هذه المجالات.

وأوضح الملا أن وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها من الإصدارات الهامة المعنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهدها من تطورات سواء الوقود الأحفورى أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه أكد "فاتح" أنه حريص على المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس"، والذى يعد من الفعاليات الهامة على الصعيد العالمي والإقليمي، وأضاف أن حضور الرئيس السيسي للمؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الإفريقية واستفادتها من ثرواتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان إفريقيا فى الحصول على طاقة نظيفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أمس الإثنين أولى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، بحضور عالمي من كل الأطياف المختلفة، وكبار رجال الصناعة والبترول والدبلوماسيين.

وزير البترول الطاقة الدولية الطاقة النظيفة إيجبس مباحثات

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وائل لطفي

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