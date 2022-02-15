أيرلندا الشمالية تعتزم رفع جميع قيود كورونا

ترفع أيرلندا الشمالية جميع القيود القانونية المتبقية لمكافحة كوفيد 19 واستبدالها بتوجيهات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن وزير الصحة روبن سوان.



غير أن سوان حث المواطنين على عدم التسرع ومراعاة التوجيهات، محذرا من أن الجائحة لم تنته بعد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتأتي هذه الخطوة بعد نصيحة من كبير الأطباء في أيرلندا الشمالية، السير مايكل ماكبرايد.



ولا يزال مطلوبا من المواطنين ارتداء أقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة وهناك حاجة إلى إبراز شهادات التلقيح عند دخول الملاهي الليلية.



وقال سوان إن مسؤولي الصحة أبلغوه بأن قرار تخفيف القيود لن يخلق على الأرجح زيادة كبيرة في عدد الأشخاص في العناية المركزة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.