محكمة أمريكية تبقى على الروسى المتهم بتبييض مليارات الدولارات رهن الحبس

رفضت محكمة أمريكية طلب دفاع المواطن الروسي إيليا ليختنشتين الإفراج عنه بكفالة في قضية تبييض أموال بالعملة الرقمية "بيتكوين".

وقضت المحكمة في واشنطن بأن يبقى ليختنشتين رهن الحبس.

وفي الوقت ذاته، قررت المحكمة الإفراج عن زوجته هيذر مورغان، المتهمة في القضية ذاتها، ما أن يتم ضمان المراقبة الدائمة لتنقلاتها بواسطة السوار الإلكتروني.

يذكر أن أجهزة الأمن الأمريكية اعتقلت الزوجين إيليا ليختنشتين الذي يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، والأمريكية هيذر مورغان للاشتباه بضلوعهما في اختراق بورصة الكترونية للعملات الرقمية "بيتفاينكس" في عام 2016، وصادرت منهما 3.6 مليار دولار بعملة "بيتكوين" الرقمية.

ويتهم الزوجان بتبييض مبلغ 119 ألف بيتكوين مسروقة.

وفي وقت لاحق أصدرت محكمة أمريكية قرارا يتيح الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها الإجمالي 8 ملايين دولار (5 ملايين مقابل الرجل و3 ملايين مقابل زوجته)، لكن محكمة أخرى أوقفت سريان هذا الحكم يوم الأربعاء الماضي 9 فبراير.