الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة أمريكية تبقى على الروسى المتهم بتبييض مليارات الدولارات رهن الحبس

محكمة أمريكية
محكمة أمريكية

رفضت محكمة أمريكية طلب دفاع المواطن الروسي إيليا ليختنشتين الإفراج عنه بكفالة في قضية تبييض أموال بالعملة الرقمية "بيتكوين".

 

وقضت المحكمة في واشنطن بأن يبقى ليختنشتين رهن الحبس.

 

وفي الوقت ذاته، قررت المحكمة الإفراج عن زوجته هيذر مورغان، المتهمة في القضية ذاتها، ما أن يتم ضمان المراقبة الدائمة لتنقلاتها بواسطة السوار الإلكتروني.

 

يذكر أن أجهزة الأمن الأمريكية اعتقلت الزوجين إيليا ليختنشتين الذي يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، والأمريكية هيذر مورغان للاشتباه بضلوعهما في اختراق بورصة الكترونية للعملات الرقمية "بيتفاينكس" في عام 2016، وصادرت منهما 3.6 مليار دولار بعملة "بيتكوين" الرقمية.

 

ويتهم الزوجان بتبييض مبلغ 119 ألف بيتكوين مسروقة.

 

وفي وقت لاحق أصدرت محكمة أمريكية قرارا يتيح الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها الإجمالي 8 ملايين دولار (5 ملايين مقابل الرجل و3 ملايين مقابل زوجته)، لكن محكمة أخرى أوقفت سريان هذا الحكم يوم الأربعاء الماضي 9 فبراير.

روسي على الدولار عمل العملات الأمريكي دولارات الحب دولار أمريكي الروس العملات الرقمية القضاء الأمريكي القضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

محكمة أمريكية تبقى على الروسى المتهم بتبييض مليارات الدولارات رهن الحبس

الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتى للسعال

كندا تقدم لأوكرانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار ومعدات قتالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى