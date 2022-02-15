«أوشن فايكينج» تنقذ 19 مهاجرا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا

أنقذت سفينة "أوشن فايكينج" 19 شخصا كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا ليصبح العدد الإجمالي لمن أنقذتهم منذ ظهر السبت 247 مهاجرا، حسب منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة ومقرها مرسيليا أن بين من تم انقاذهم قبالة سواحل ليبيا امرأتين و3 قصر لا يرافقهم أحد، كانوا على متن قارب من الألياف الزجاجية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع تم إنقاذ 228 شخصا خلال 4 عمليات إنقاذ منفصلة.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تم إنقاذهم 247 منذ السبت بعد الظهر بينهم 54 قاصرا، 52 منهم غير مرافقين.

وأنقذ طفل يبلغ من العمر 5 أشهر بحسب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المشارك في عمليات "إس أو إس مديتيرانيه".

ويحمل هؤلاء المهاجرون 16 جنسية مختلفة وغالبيتهم من مصر وبنغلاديش وسوريا وإثيوبيا وتونس وساحل العاج، بحسب الاتحاد.

وتعتبر المنطقة الوسطى في البحر المتوسط أكثر طرقات الهجرة خطورة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من 18 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا فيه منذ 2014 بينهم 1553 العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، أنه سيتمّ إنزال 370 شخصًا أنقذتهم سفينة "أوشن فايكينغ" قبالة سواحل ليبيا بين الخميس والجمعة في جزيرة صقلية الإيطالية.



وكتبت المنظمة، مقرها في مرسيليا في جنوب فرنسا، في تغريدة "ارتياح كبير هذا المساء: تم تخصيص مكان آمن لسفينة أوشن فايكينغ في أوغوستا في صقلية. سنصل إلى هناك غدًا (الاثنين) صباحًا".



ولم يتسنّ التواصل مع خفر السواحل الإيطاليين مساء الأحد لتأكيد هذا الإعلان.



كانت المنظمة قد أوضحت أنها وجّهت طلبات إلى السلطات البحرية الليبية لإنزال المهاجرين في مكان آمن، وبعد عدم تلقيها أي ردّ طلبت دعم سلطات مالطا وإيطاليا، الدولتين الأوروبيتين الأقرب، في وقت كانت الأحوال الجوية تسوء.



وخلال 3 عمليات منفصلة، أنقذت منظمة "أوشن فايكينغ" 374 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، من بينهم حامل بشهرها الثامن أجلاها السبت خفر السواحل الإيطاليون.

