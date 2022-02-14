توفير فرص عمل لأسر تكافل وكرامة.. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية.

- «التضامن»: توفير فرص عمل لأسر تكافل وكرامة في القطاعات الصناعية والحرفية

كشف الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة استقبل 304 مقترحات من جهات مختلفة، وهذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية ومشروعات إنتاج حيواني وداجني وتأسيس وحدات إنتاجية مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات.

https://www.dostor.org/3714204



- التضامن: توفير فرص عمل لـ50 ألف مستفيد بـ400 مليون جنيه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة على عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج.

https://www.dostor.org/3714172



- وزيرة التضامن: من يسيء لطفل ويهدد حياته سيتم محاسبته بالقانون

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأطفال الأيتام ليس لهم داعم سوى القائم على رعايتهم، وموضوع الأسر البديلة خطير، ويعد من أصعب الموضوعات التي تمس الإنسانية يجمع بين الرحمة والضمير والمنطق، المسئولية أكبر من أن يحملها طرف وحده.

https://www.dostor.org/3714213



-الحشيش يواصل تصدره أكثر المواد تعاطيًا.. والاستروكس يصل إلى 7%

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال يناير الماضي.

https://www.dostor.org/3714565



- وزيرة التضامن: «سكن كريم» فرصة لإنشاء منازل صديقة للبيئة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن أصحاب الحرف اليدوية طاقات يمكن الاستفادة منها لتمكين هذه الأسر اقتصاديًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن المشاركة المجتمعية الفعالة هي الأساس في إحداث التغيير، لافتة إلى أن برنامج وعي إحدى رسائله هي تحث على الحفاظ على البيئة وثقافة التعامل معها.

https://www.dostor.org/3714722