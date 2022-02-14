العثور على دولفين نافق بشاطئ الغردقة في البحر الأحمر

عثر العاملون في حماية البيئة البحرية بشاطئ الهلال بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على سلحفاة بحرية نافقة ودولفين نافقين من النوع المهدد بالانقراض، وتم إخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها، وبيان سبب نفوقها من جانب خبراء معهد علوم البحار، وتبين من المعاينة الظاهرية للسلحفاة أنها أنثى نافقة، كما تم العثور على دولفين نافق ذكر بالغ من نوعية الأنف الزجاجي.

وحذر العاملين بالأنشطة البحرية والغطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات والانتهاكات البيئية المختلفة داخل مناطق المحميات الطبيعية وصيد السلاحف البحرية وتزايد حالات النفوق، حيث تزايدت حوادث نفوق السلاحف البحرية حتي تجاوز العدد نحو 15 سلحفاة خلال عام واحد فقط.



ظهور سرب حيتان نادرة بالغردقة

كان رصد مجموعة من الغواصين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ظهور مجموعة دلافين من فصيلة الحوت الكاذب قبالة سواحل شواطئ المدينة تسير في مجموعات، مما نال إعجاب السائحين الأجانب في رحلة بحرية على متن مركب سياحي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لمجموعة الدلافين والتي ظلت تتراقص بأشكال جميلة على سطح المياه قبالة شواطئ الغردقة.

من جانبه، قال أحمد بيجو غواص والذي رصد مجموعة الدلافين، إنه تم رصد مجموعة من الحيتان معروفة للعاملين بالأنشطة البحرية، باسم الحوت الكاذب، وهي نوعية نادرة كانت تسبح و تتراقص على سطح الماء في أحد شواطئ الغردقة، أثناء رحلة غطس لمجموعة من السائحين الأجانب.



وأضاف "بيجو" لـ"الدستور"، أنه عند ظهور مجموعة الدلافين بدأ السائحون على متن المركب والمراكب الأخرى في التقاط صور للحيتان معبرين عن فرحتهم بمشاهدة الكائنات البحرية النادرة بمياه الغردقة، وخاصة من هذه النوعية النادرة والمعروفة باسم حيتان.



ومن جانبه أشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، بأن ظهور هذه النوعية من الدلافين والمعروفة باسم الحيتان الكاذبة، يدل على تعافي الحياة البحرية بالغردقة خاصة أنها نادرة الظهور سنويا.

وأضاف، أن محميات البحر الأحمر ترصد كل ما يخص البيئية البحرية ومتابعة التنوع البيولوجي بشواطئ البحر الأحمر، مؤكداً أن فرق من محميات البحر الأحمر تعمل دائما على دراسة سلوكيات الأنواع النادرة بمجرد ظهورها مثل الحيتان الكاذبة وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات البحرية النادرة الظهور.