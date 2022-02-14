تزامنًا مع عيد الحب.. أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها: «أتمناله الخير»

أعلنت الفنانة أميرة هانى، فسخ خطوبتها عقب 3 أشهر من الاحتفال بالخطوبة، وتزامنًا مع عيد الحب.

وكتبت أميرة على حسابها بموقع "فيس بوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا "اتفقنا ألا نتفق" ! أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع".

ولدت الفنانة أميرة هاني، في 5 يوليو عام 1985، بمحافظة القاهرة، تخرجت في كلية الإعلام، هي ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، التي ساندتها لدخول مجال الفن، وأشركتها في مسلسل «العمة نور».

قدمت مع خالتها أيضا، أولى تجاربها السينمائية، من خلال فيلم «مفيش غير كده»، تألقت في فيلم «كامب» الذي عُرض عام 2006، قدمت العديد من الأعمال على الصعيد التليفزيوني، مثل: مسلسل «قضية نسب»، «هانم بنت باشا»، «بشرى سارة».

شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية الأخرى، مع كبار الفنانين والفنانات، كمسلسلات: «شرف فتح الباب»، «ابن الأرندلي» و«القطة العميا».

شاركت في بطولة مسلسل «عودة الأب الضال»، للمؤلفين أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، تحت قيادة المخرج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، بمشاركة بيومي فؤاد، هيدي كرم، في البطولة، بالإضافة إلى هالة فاخر، وشادي ألفونس.

وكان آخر ظهور للفنانة أميرة هانى فى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض رمضان قبل الماضى، للنجمات نبيلة عبد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب، والمأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى .