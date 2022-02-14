آخر تطورات انتشار كورونا فى العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

أعيد فتح جسر أمباسادور، الشريان التجاري الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وكندا، بعد سبعة أيام من إغلاقه. ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية من خلال الطلب منها قبل أيام استخدام "السلطات الفدرالية" لإنهاء إغلاق الجسر الذي أدى الى "عواقب جدية" على الاقتصاد الأميركي.

وأعلن رئيس وزراء أنتاريو داغ فورد الإثنين التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة الكندية التي تشكل مركزاً للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19 منذ مطلع يناير.

وأوضح فورد "سنتخلّى عن الجوازات" الصحية في الأول من مارس، موضحاً أنّ غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة أوميكرون قد ولّت، ويطالب المحتجون الذين يشلّون الحركة في العاصمة الفدرالية اوتاوا الواقعة في مقاطعة أنتاريو برفع التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.

أوقفت السلطات البلجيكية نحو ثلاثين مركبة كانت تنوي التوجه إلى العاصمة للتظاهر ضد التدابير الصحية في احتجاج يطلق عليه منظّموه اسم "قوافل الحرية"، وفق ما أعلن رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز الاثنين.

وحظرت السلطات البلجيكية التظاهرات المستوحاة من قوافل الشاحنات في كندا، ونشرت عناصر من الشرطة على طرق سريعة عدة لمنع هذه القوافل من الوصول إلى العاصمة، بعد تجمعات جرت في نهاية الأسبوع في فرنسا.

وقال فيليب كلوز إنّه سيكون من الممكن "التفاوض مع الشرطة على مسيرة راجلة" ونبّه إلى أن الأمر يتعلق بعدم أخذ العاصمة البلجيكية رهينة.

وتوقفت حوالى 1300 سيارة بحسب الشرطة الفرنسية مساء الأحد قرب ليل بالقرب من الحدود البلجيكية. في ستراسبورغ (شرق فرنسا) حظر قرار "أي تظاهرة غير معلنة" لقوافل مناهضة للقاح قرب البرلمان الأوروبي الملتئم في جلسة عامة.

تنوي ألمانيا رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 تدريجاً اعتبارًا من 20 مارس، بحسب خطة حكومية تم الكشف عنها الاثنين.

وذكرت الوثيقة الواقعة في ثماني صفحات واطلعت عليها وكالة فرانس برس أنّه "بحلول الربيع، في 20 مارس 2022، سيتم رفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تدريجا".

وبحلول هذا التاريخ، ستتمكن الدولة من رفع أو تحديد شرط فرض التطعيم لدخول أبرز أماكن الحياة الاجتماعية أو الثقافية.

أصيبت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا، بكوفيد-19 كما أعلن مكتب الزوجين الاثنين بعدما كان اعلن الخميس الماضي أنّ ولي العهد البريطاني أصيب بكوفيد.

أثار الإعلان عن إصابة تشارلز (73 عاماً) قلقاً على والدته الملكة اليزابيث الثانية لأنه كان قد التقاها قبل ذلك بيومين، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

واكتفى مصدر في قصر باكينغهام بالقول إن الملكة اليزابيث الثانية (95 عاما) لم تظهر عليها أي أعراض ، بدون إعطاء توضيحات.

وأعلن كلارنس هاوس مكتب الزوجين تشارلز وكاميلا الاثنين ، أنّ نتيجة فحص كاميلا دوقة كورنويل جاءت إيجابية وانها في العزل، مضيفاً "نواصل اتّباع توصيات الحكومة".

وكاميلا (74 عاماً) ملقحة بثلاث جرعات على غرار زوجها والملكة، بحسب الصحافة البريطانية.

سددت موجة إصابات بأوميكرون، النسخة المتحوّرة عن فيروس كورونا، "ضربة قاسية" للنظام الصحي في هونغ كونغ التي تطبق سياسة "صفر كوفيد"، وفق ما أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية كاري لام مساء الأحد.

وأدت سياسة هونغ كونغ القاضية بنقل أي شخص مصاب إلى المستشفى حتى لو لم يكن يعاني من أعراض، أو عزله في مركز حجر صحي، إلى اكتظاظ النظام الاستشفائي وتسببت بمهل انتظار طويلة جداً.

وإزاء هذا الوضع، طلبت المستشفيات من المرضى الذين لا يعانون من أعراض أو الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة لزوم منازلهم بانتظار توافر أسرّة.

سترفع فيتنام القيود المرتبطة بفيروس كورونا المفروضة على الرحلات الدولية للركاب الملقحين بالكامل اعتبارا من الثلاثاء كما أعلنت السلطات الملاحية.

ويتعين على أي شخص يرغب في دخول هذا البلد الشيوعي الذي عزل نفسه عمليا عن بقية العالم منذ بدء الوباء، أن يكون ملقحا بالكامل وان يلزم حجرا لمدة ثلاثة أيام.

أوصت السلطات الصحية السويدية الاثنين باعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد لكل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما وكذلك لنزلاء دور المسنين أيا كان عمرهم.

وتميزت السويد خلال فترة الوباء باستراتيجية أكثر مرونة بدون فرض إغلاق أو وضع كمامات.

ومع حوالى 16,500 وفاة من أصل أكثر من عشرة ملايين نسمة، تعتبر حصيلتها أقل بشكل طفيف من معدل الوفيات الأوروبي لكنّها أعلى من حصيلة الدنمارك والنروج وفنلندا.

أودى وباء كوفيد رسميا بوفاة أكثر من 5,813,329 شخصا في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الاثنين حتى الساعة 11,00 ت غ.

الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (919,697) تليها البرازيل (638,362) والهند (509,011).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.