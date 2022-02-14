الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الامن
الامن

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 27 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و425 جراما من مخدر الحشيش، وواحد كيلو جرام من مخدر البودر، و330 جراما من مخدر الشادو، و210 جرامات استروكس، و761 جراما من مخدر الهيروين، و2066 قرصا مخدرا.

الأجهزة الأمنية القليوبية 27 عاطلا حملة أمنية الحشيش الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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