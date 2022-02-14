الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ5 متهمين بسرقة سيارة مواشى فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم ، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة آخر بالسجن 5 سنوات لآخر لكونه حدثًا؛ لاشتراكهم في سرقة سيارة مواشي تحت التهديد.

وتضمن القرار الصادر من المحكمة في القضية رقم 23845 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة منيا القمح، معاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن المؤبد بالسجن 5 سنوات للممتهم الخامس لكونه حدثًا.

بداية أحداث القضية كانت بتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المجني عليهم: "علاء أ "، و"عبد العظيم أ "، و"محمد أ"، بتعرضهم لسرقة سيارة مواشي منهم بالإكراه حال مرورهم ليلًا بالطريق العام بعدما استوقفهم 6 أشخاص مجهولي الهوية مشهرين في وجوههم أسلحة نارية "3 بنادق آلية" وهددوهم، وحين حاول المجني عليه الأول مقاومتهم أطلق عليه المتهم الثاني عيار ناري استقر في قدمه اليسرى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "أحمد م"، 49 سنة، تاجر فاكهة، مقيم بمنيا القمح، و"هاني ع"، 38 سنة، فلاح، مقيم بمحافظة القليوبية، و"أشرف. خ"، 26 سنة، عامل، مقيم بمحافظة القليوبية، و"محمد ح" 34 سنة، مدرس، مقيم بمحافظة القاهرة، و"محمد خ " 18 سنة، و"محمود ع "، 37 سنة، عامل ونش، مقيم بمحافظة القاهرة، تم ضبطهم جميعًا وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق 5 متهمين سجن المؤبد السجن 5 سنوات حدث

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الفن المصرى

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