رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم الفصل الدراسي الأول وخطوات الحصول على النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدارسي الأول للشهادة الإعدادية والتي ظهرت فى العديد من المحافظات، ولم تظهر بعد فى محافظة الفيوم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الفيوم على رابط مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة (من هنا).

وفى ذات السياق، أكد سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه بانتهاء أعمال المراجعة سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ومن ثم نشرها على الموقع الرسمي للمحافظة فقط، وهو المصدر الموثوق لحصول الطالب وولي أمره على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول. حيث لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم، وسوف يتم إعلانها رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة بعد اعتمادها من محافظ الفيوم.

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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم (من هنا). اختيار أيقونة الطالب. الضغط على تسجيل الدخول. كتابة بيانات البريد الإلكتروني للطالب. كتابة رقم الجلوس المكون من 5 أرقام بشكل صحيح. الضغط على عرض النتيجة لإظهار المجموع ودرجات المواد.

فتح باب التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022

جدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول قد ظهرت فى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وبني سويف والشرقية والبحيرة، وبدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، أمس الأحد، وذلك مقابل سداد رسوم 20 جنيها للمادة.