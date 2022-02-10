برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

يقدم لكم «الدستور» روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فى المحافظات، حيث أعلنت القاهرة والجيزة والإسكندرية وشمال سيناء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي فى المحافظات 2022

نشرت مديريات التعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية روابط إلكترونية، ليتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال كتابة رقم الجلوس، لتظهر تفاصيل نتيجة الطالب فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وبلغت نسبة النجاح ٧٣.٢ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١ .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة (من هنا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

فيما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 73.26%، وفى ومدارس الصم وضعاف السمع بنسبة 90.14% والقسم المهني 79.53% والمكفوفين بنسبة 67.86%.

وقال وكيل وزارة التربية و التعليم فى الجيزة، إنه يمكن للطلاب الإطلاع على نتائجهم عبر الموقع الالكتروني لمديرية الجيزة التعليمية.

رابط الحصول على ‏نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة (من هنا).

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

كما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022 نسبة نجاح بلغت 76.8 %.

بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة، بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سعد إنه تم رفع النتيجة على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (من هنا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة شمال سيناء

واعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و438 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 8 آلاف و239 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الغائبين 199 طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة.

ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس من الرابط التالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء (من هنا)