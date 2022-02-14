طعنها في شرفها.. الحبس عامين لربة منزل قتلت زوجها خلال مشاجرة

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بالحبس لمدة عامين، بربة منزل لاتهامها بقتل زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام المجنى عليه بسبها وسب أهليتها والطعن في شرفها بشبين القناطر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30844 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3046 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمة قتلت زوجها المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك علي إثر سب المجنى عليه لها ولأهليتها أثناء تواجدهما بمحل سكنهما، وعندما قامت بمعاتبته استطرد فى سبها وسب أهليتها والطعن في شرفها، فقامت بجذب سلاح أبيض "سكين"، بتهديده للخروج خارج شقتهما وعلي إثر ذلك تشاجرا معا فجذب السكين من يدها فاستقرت في صدره وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وكانت نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية، من كشف غموض العثور على جثة شخص ، متزوج ومقيمين بقرية كفر الصهبى بشبين القناطر، حيث تبين أن زوجته طعنته بسكين فى مشاجرة بينهما، بسبب سبه لها ولأهلها وطعنه فى شرفها، وجرى ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.