محاكمة جنائية لمتهمين بحيازة حشيش واستروكس بالتجمع

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، من إعداد أمر الإحالة الخاص بشخصين في واقعة اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والاستروكس قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وتضمن قرار الإحالة عددا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين إلي المحاكمة، وأن البداية كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام عاطلين مقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من سيارة أحدهم طريفة لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 300 جرام من مخدر الاستروكس، و400 جرام من مخدر الحشيش، داخل السيارة، ومبلغ مالى كبير، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.