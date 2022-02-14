الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة جنائية لمتهمين بحيازة حشيش واستروكس بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، من إعداد أمر الإحالة الخاص بشخصين في واقعة اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والاستروكس قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وتضمن قرار الإحالة عددا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين إلي المحاكمة، وأن البداية كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام عاطلين مقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من سيارة أحدهم طريفة لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 300 جرام من مخدر الاستروكس، و400 جرام من مخدر الحشيش، داخل السيارة، ومبلغ مالى كبير، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

نيابة القاهرة الجديدة المواد المخدرة الحشيش الاستروكس قسم شرطة التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«الوزراء»: 284.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 سنوات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

«كفاح وتفوق».. حنان من محو الأمية للماجستير وباحثة للدكتوراه فى بني سويف

رسائل عيد الحب 2022 Valentine day.. وأسباب الاحتفال بهذا اليوم سنويا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية