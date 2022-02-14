ألمانيا ترسل جنودا إضافيين لقوات الناتو في ليتوانيا

أرسل الجيش الألماني وحدة اضافية من الجنود، الى ليتوانيا ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك وفقا لما أعلنته وزارة دفاع ليتوانيا ونقلتها وكالة تاس الروسية.

وقالت الوزارة الليتوانية في بيان لها، "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع".

يأتي هذا، فيما حذرت مجموعة السبع اليوم الاثنين من الغزو الروسي لأوكرانيا حيث قال وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الاثنين، في بيان مشترك أنه سيتم فرض عقوبات على روسيا ذات عواقب اقتصادية هائلة، في حال غزوها أوكرانيا.

وقال البيان، التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا مدعاة للقلق الشديد.. نحن وزراء مالية مجموعة السبع، نؤكد استعدادنا للعمل بسرعة وحسم لدعم الاقتصاد الأوكراني".

وأضاف البيان "أي عدوان عسكري روسي ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي، وتابع نحن على استعداد لفرض جماعي لعقوبات اقتصادية ومالية سيكون لها عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".