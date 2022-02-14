الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترسل جنودا إضافيين لقوات الناتو في ليتوانيا

قوات الناتو
قوات الناتو

أرسل الجيش الألماني وحدة اضافية من الجنود، الى ليتوانيا ضمن  الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك وفقا لما أعلنته وزارة دفاع ليتوانيا ونقلتها وكالة تاس الروسية.

وقالت الوزارة  الليتوانية في بيان لها، "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع".

يأتي هذا، فيما حذرت مجموعة السبع اليوم الاثنين من الغزو الروسي لأوكرانيا حيث قال وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الاثنين، في بيان مشترك أنه سيتم فرض عقوبات على روسيا ذات عواقب اقتصادية هائلة، في حال غزوها أوكرانيا.

وقال البيان، التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا مدعاة للقلق الشديد.. نحن وزراء مالية مجموعة السبع، نؤكد استعدادنا للعمل بسرعة وحسم لدعم الاقتصاد الأوكراني".

وأضاف البيان "أي عدوان عسكري روسي ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي، وتابع نحن على استعداد لفرض جماعي لعقوبات اقتصادية ومالية سيكون لها عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

الجيش الالماني ليتوانيا الحكومة في ليتوانيا أوكرانيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال مؤتمر «إيجبس 2022»

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية