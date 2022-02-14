الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح منتدى معرض مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٢، في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من  وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 14 الى 16 فبراير 2022 بأرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
 

وتستعرض نسخة إيجبس 2022، أحدث الحلول والتقنيات في صناعة البترول والغاز والطاقة بمشاركة أكثر من 450 عارض هذا العام، بما في ذلك 25 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

 

وفي وقت سابق،  قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة أعطى زخمًا كبيرًا وأهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة.

ولفت الوزير، إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاح هذا المؤتمر سنويًا؛ يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين.
وأضاف أن النسخة الحالية من مؤتمر إيجبس تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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