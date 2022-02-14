نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

طالبت مذكرة نيابية مجلس النواب الأردني بتبني تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي والذي صنف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال النواب في المذكرة الموقعة من 25 نائبا، إن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى، مطالبين بتعميم التقرير واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وإظهار هذا القرار إعلاميا بفضح الاحتلال وبذات الوقت مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت في 1 فبراير تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات "الفصل ونزع الملكية والإقصاء" التي قالت إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 21 وفاة و14048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13477 وفاة و1450810 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية، في بيانها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 26.86%.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 193672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 176 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 180 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1155 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.