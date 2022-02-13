«التنسيقية» تنشر ورقة تعريفية عن اليوم العالمي للإذاعة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن اليوم العالمي للإذاعة 13 فبراير، حيث أعلنت الدول الأعضاء في اليونسكو عام 2011 عن يوم 13 فبراير يومًا عالميًا للإذاعة واعتمدت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وكانت نشرت «التنسيقية» ورقة تعيرفية عن أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافي الذي أصدرته الأمم المتحدة، من بينها تراث مشترك للإنسانية وعامل محرك للتنمية ومن مصادر الإبداع وحقوق الإنسان هي ضمان للتنوع الثقافى والسياسات الثقافية تحفز على الإبداع.

فيما رصدت الصفحة أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية، وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات ويقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.

«الشيوخ» يستجيب لمقترح نائب «التنسيقية» بتغليظ عقوبة «السخرة» في قانون العمل

وفي سياق منفصل، استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة".