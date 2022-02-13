ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟.. الإفتاء توضح رأي الدين

يعد حكم صبغ الشعر باللون الأسود من الأحكام التى تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين حول العالم، حيث يعتبر من الأسئلة المتكررة بشكل مستمر، سواء إلى علماء الدين عبر صفحاتهم الرسمية أو إلى المؤسسات المسؤولة عن إصدار الفتاوى.

حكم شرعى يسأل عنه الكثير من الرجال قبل النساء، فعندما يتخطى الرجال الأربعين من أعمارهم، تبدأ مظاهر الشيب عليهم، ويظهر الشعر الأبيض بشكل كبير مما يضطر البعض إلى إخفائه، فهناك من يلجأ بصبغه، والبعض الآخر يقوم بإخفائه عن طريق الحناء، طرق كثيرة يستخدمها الرجال في عدم إظهار الشعر الأبيض.

"الإفتاء" ردت على هذه الأسئلة وحكمها الشرعى من خلال فتوى أصدرته ضمن الفتاوى التي ترد بها على المتابعين والمواطنين في كل مكان.

حكم صبغ الشعر بالاسود

وحول حكم صبغ الشعر بالاسود، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتى الديار المصرية السابق، إنه يجوز صبغ الشعر بجميع الألوان عدا الأسود، فقد روى أن النبي (ص) أتي بـأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال ﷺ: غيروا هذا واجتنبوا السواد".

بينما قالت دار الإفتاء، يجوز صبغ الشعر للرجال على أن يكون بغير اللون الأسود، حيث يعد صبغ الشعر من الأمور الجائزة شرعاً على أن يلتزم صاحبه بصبغه باللون البني أو الدرجات الداكنة منه بما لا يغير من شكل صاحبه كثيراً.

حكم صبغ الشعر باللون الأسود للنساء

أضافت الإفتاء أن صبغ الشعر باللون الأسود للمرأة جائز شرعًا، تزيناً لزوجها حيث يمكنها أن تتزين بأي لون كان، حتى ولو كان الأسود، لافتتة إلى أن المرأة خلقت وفي فطرتها حب الزينة والجمال.

حكم صبغ الشعر الأسود للبنت

وحول حكم الشعر في صبغه للفتيات، فقالت الإفتاء:" يجوز للفتاة المخطوبة والعزباء أن تصبغ شعرها أيضاً إذا كانت تريد زيادة في جمالها أو كانت تعانى من شعر أبيض يؤثر على نفسيتها، فيجوز لها ذلك.

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