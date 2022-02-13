الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «الشباب والرياضة» بالدقهلية يتفقد أندية ومراكز شباب المنزلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في جولة تفقدية، الهيئات الشبابية والأندية الرياضية التابعة لإدارة شباب المنزلة، والتي من المقرر إدراجها في إطار مبادرة «حياة كريمة».

رافق الشربيني، لجنة من مبادرة حياة كريمة، والمهندس محمد أبو النيل مدير عام الإدارة الهندسية بالمديرية، وعبد الله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة، ومحمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية الرياضية بالإدارة.

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استهدفت الجولة، متابعة سير العمل وتفقد الأعمال الإنشائية للسور الحديدي للملعب القانوني المنجل بنادي اتحاد المنزلة، كما زار خلال جولته أيضا مراكز شباب (النسائية-الرودة-العزيزة-بنى هلال-البصراط)، للوقوف على احتياجات مراكز الشباب من أعمال إحلال وتجديد المبان، أو إنشاء مبان جديدة بها، أو إنشاء ملاعب خماسية منجلة جديدة، أو بعض عمليات الإحلال والتجديد بالملاعب الخماسية القائمة بها، والمعاينة من لجنة مبادرة حياة كريمة على الطبيعة لهذة المراكز الشبابية والأندية الرياضية التابعة لإدارة شباب المنزلة.

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وقال الشربيني، إن مبادرة حياة كريمة، تعنى بتطوير الريف المصري في زمن قياسي، وبتكلفة تتخطي مئات المليارات من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها قطاع الشباب والرياضة، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، كما تبناها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع المواطنين من خلال مراكز الشباب في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

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اليوم علاء الشربيني وزارة الشباب الدقهلية الأندية

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