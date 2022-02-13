الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة النقل اليوم.. اجتماع موسع مع الشركة الصينية المنفذة للقطار السريع

وزير النقل
وزير النقل

شهدت وزارة النقل اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التجهيزات النهائية ومراحل التشغيل التجريبي  للمرحلة الأولى لمشروع  القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة.

في بداية الجولة، تفقد الوزير محطة عدلي منصور لمتابعة جاهزية أرصفة المحطة والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبرجيت بالمحطة وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا كما اطلع على معدلات رفع كفاءة، خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإزالة أي إشغالات في المنطقة المحيطة بالمحطة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بها لتظهر بالشكل  الحضاري والجمالي المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق والمحطة.

https://www.dostor.org/3713134

 

توفر هيئة السكك الحديد تعديلات جديدة للمواطنين فى عدد من القطارات، للتأكد من توفير كافة احتياجات المواطنين من مواعيد القطارات .

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عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع كافة الشركات المنفذة للمشروع  lrt وذلك بحضور ممثلي شركة افيك الصينية واستشاري المشروع وقيادات هيئتي الانفاق وسكك حديد مصر، حيث أكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي يمثل اول مشروع قطاركهربائى في مصر واحد شرايين التنمية  الجديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة  واحد عناصر منظومة شبكة النقل الأخضر النظيفالصديق للبيئة والتيوجهت بها القيادة السياسية موجها  كافة الشركات برفع درجة الاستعدادات القصوى لانهاء التشطيبات النهائيةللمشروع على أعلى مستوى من الجودة.

https://www.dostor.org/3713212
 

كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

https://www.dostor.org/3713314

حصاد وزارة النقل اجتماع موسع الصينة تنفذ القطارالسريع و٩٠ دقيقة تأخيرات القطارات حصاد وزارة النقل اجتماع موسع مع الشركة الصينة التي تنفذ القطارالسريع و٩٠ دقيقة تأخيرات القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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