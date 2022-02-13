وزير النقل يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التجهيزات النهائية ومراحل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة.

في بداية الجولة تفقد الوزير محطة عدلي منصور لمتابعة جاهزية أرصفة المحطة والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبر جيت بالمحطة وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا كما اطلع على معدلات رفع كفاءة، خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإزالة أي إشغالات في المنطقة المحيطة بالمحطة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بها لتظهر بالشكل الحضاري والجمالي المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق والمحطة.

بعدها تفقد الوزير كافة محطات المرحلة الأولى واستقل أحد القطارات الذي يتم تشغيله تجريبياً وذلك من محطة العبور مروراً حتى محطة بدر مروراً بمحطات المستقبل فالشروق فهليوبوليس الجديدة ثم تفقد جاهزية ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 12 قطارا (القطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية حيث ستصل تباعاً وفقا للمواعيد المخططة حيث يبلغ إجمالي تكلفة القطارات 227 مليون دولار.