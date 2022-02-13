استبعاد أحمد الفيشاوي من فريق عمل «عودة طاقية الإخفا»

قرر المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف، البدء في تصوير المشاهد الأولى من فيلم "عودة طاقية الإخفا" نهاية شهر فبراير الجاري، مؤكدا أن بروفات الترابيزة الخاصة بالاستعدادات النهائية لتصوير الفيلم تسير على قدم وساق رغم استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول نتيجة معرفة حقيقة نوايا البشر تجاهك ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة نانسي صلاح ومحمد أسامة الشهير بـ " أوس أوس " والفنانة ليلى عز العرب ومحمود الليثى وتونى ماهر وغيرهم من الفنانين , الفيلم من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله .

فيلم ريستا

من ناحية أخرى، يعرض لـ أحمد الفيشاوي فيلم “ريستا”، الذي حقق إيرادات بلغت 2 مليون جنيه، عقب طرحه بدور العرض السينمائي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقررت الشركة المنتجة طرح الفيلم بالتزامن مع احتفالات عيد الحب خاصة وأن الفيلم ينتمي إلى الأعمال الرومانسية.

ويحكي الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وفي البرومو توجد العديد من الجمل الرومانسية المعبرة عن خط الفيلم منها "كل قصة حب عالم لوحده"، و"فيه قصص حب لازم تتحكى".

والفيلم بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت وكارولين عزمي؛ ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.