وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان صوامع عرب العوامر ومطاحن مصر الوسطى

تفقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن في إطار زيارته للمحافظة التي استهلها بافتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية ومكتب التموين النموذجي بحي غرب وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق.

كما تفقد مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وافتتح صومعة الشركة بـ6 خلايا معدنية بسعة 30 ألف طن بعد انتهاء أعمال تأهيل ومراجعة الصوامع لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك في إطار زيارته للمحافظة التي استهلها بافتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية ومكتب التموين النموذجي بحي غرب وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق.

وتفقد الوزير والمحافظ صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب التابعة للشركة المصرية للصوامع وتضم 12 خلية بسعة 60 ألف طن وتم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وتابع سير العمل بها واطمأن على توفر الأقماح بها لسد احتياجات المحافظة وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة، كما تفقد الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع.

وأكد وزير التموين أنه مستهدف بنهاية عام 2022 الانتهاء من ميكنة جميع القطاعات التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى وتشمل المطاحن والصوامع وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة، حيث تقوم الشركة بتطوير قطاعي الصوامع والمطاحن التابعة لها في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وتضم 15 صومعة معدنية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 164 ألفًا و200 طن، لافتا إلى أن محافظة أسيوط تضم 3 صوامع بسعة إجمالية تصل إلى 39 ألف طن موزعة بواقع 30 ألف طن صوامع معدنية في أسيوط وشونة المطحن الآلي في أسيوط بسعة 5 آلاف طن وشونة ساحل سليم بسعة 4 آلاف طن، مؤكدا أنه يتم عمل صيانة دورية للمطاحن وتطويرها في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.

وأكد وزير التموين على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير الصوامع على مستوى الجمهورية وتجهيزها بمنظومة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح والمنظومة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد لربط الصوامع بالبورصة السلعية، حيث ستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري كما سيتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

ومن جانبه قدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع مثمنا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات كما تفقد المحافظ والوزير الصومعة المجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.

كما أشار رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى الى ان الشركة لديها 6 صوامع موزعة على بعض المحافظات بطاقة إنتاحية قدرها 115 الف طن وتم تأهيل تلك الصوامع ميكانيكيا وكهربائيا ومدنيا لتصبح جاهزة لاستقبال الأقماح عقب انتهاء موسم حصاد القمح، لافتا إلى أن الشركة لديها 9 مطاحن على مستوى محافظات الجمهورية بطاقة 3600 طن قمح / يوم فضلا عن جودة تلك المطاحن وانتاجها للدقيق مطابق للمواصفات لإنتاج رغيف خبز عالي الجودة، لافتا إلى أن مطاحن الشركة بنزلة عبد اللاه بأسيوط تم إنشائها عام 1995 وتتكون من مطحن الماني ومطحن بوهلر سويسرى وتنتجان 350 طن دقيق / يوم وتساهم الشركة بنسبة 530 طن دقيق / يوم يتم استخدامها لدعم المحافظة وباقي الاحتياجات يتم تدبيرها من القطاع الخاص.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

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