«تخوفات وفقدان للحماس».. كيف يرى المواطنون الروس اجتياح دولتهم للجارة الأوكرانية؟

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على ما يحدث داخل المجتمع الروسي في ظل استعداد الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.

ما يريده الروس من أوكرانيا

وأكدت الصحيفة أن روسيا وأوكرانيا تشتركان في تاريخ طويل ومعقد يعود إلى ما بعد الحقبة السوفيتية، ويرتبط العديد من المواطنين الروس بعلاقات شخصية مع أوكرانيا، على الرغم من تدهور الوضع الجيوسياسي منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ليفادا صدر العام الماضي أن 50% من الروس لديهم نظرة إيجابية لأوكرانيا، مع آراء أكثر إيجابية بين الأجيال الشابة، لكن عددا كبيرا من الروس يعتقدون أن الحرب مع أوكرانيا ستشتعل، وأظهر استطلاع حديث أجرته نفس الوكالة نُشر في وقت لاحق من العام أن ما يقرب من 2 من أصل 5 روس يعتقدون أنه من المحتمل أن يتصاعد التوتر الحالي في شرق أوكرانيا إلى حرب بين البلدين- وألقى نصف الروس باللوم على الولايات المتحدة والناتو بسبب التوترات المتصاعدة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة ليفادا في شهر يناير الماضي، اعتقد 8٪ من الروس أن البلاد ستدخل بالتأكيد في نزاع مسلح مع أحد الجيران هذا العام- وهو أعلى رقم خلال 16 عامًا من الاقتراع.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، قال أكثر من ضعف هذا العدد إن روسيا بالتأكيد لن تدخل في مثل هذا الصراع، والغالبية العظمى غير مؤكدة، وأشارت إلى أنه حتى لو كانت هناك حرب، فقد لا تحظى بشعبية.

ويقول أندريه كوليسنيكوف محلل بمركز كارنيجي في موسكو، إنه على الرغم من قوة وسائل الإعلام الحكومية في روسيا ، فقد العديد من المواطنين الحماس للصراع الذي نشأ في عام 2014، حيث بدأت الحرب تخيف.

وأظهر استطلاع آخر نشرته ليفادا، الشهر الماضي، أن 56 في المائة من الروس قالوا إن الحرب العالمية كانت واحدة من أكبر مخاوفهم وشيء كانوا يخافون منه "بالأحرى" أو "باستمرار".

ووصف النقاد الروس فكرة الحرب مع أوكرانيا بأنها كارثة، حتى لو كانت مدفوعة ليس من قبل روسيا ولكن الغرب.