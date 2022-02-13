الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: 36 سفينة بالأدبية و33% زيادة بحمولات السخنة خلال يناير

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية لشهر يناير 2022، والذي شهد زيادة ملحوظة في حركة تداول البضائع بمينائي السخنة والأدبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

فقد استقبل ميناء الأدبية عدد 36 سفينة بضائع مقارنة بعدد 32 سفينة في يناير 2021 بمعدل زيادة 12.50%، حيث سجل الميناء دخول عدد 8 سفن بضائع عامة، 7 سفن صب جاف، 16 سفن صب سائل، 4 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، بحجم تداول بلغ نحو637227.73 طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 8.67%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 586391.33 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 36 سفينة مقارنة بعدد 33 سفينة في يناير 2021 بمعدل زيادة قدره 9.09%، حيث سجل الميناء دخول عدد 22 سفينة بضائع عامة و5 صب جاف و9 سفن صب سائل وبإجمالي حمولات 1811922.50 طن بمعدل زيادة بلغ 33.1% مقارنة بشهر يناير 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 1361287,53 طن.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

قناة السويس قناة مينا مالي الأدبية ماضي ميناء منطقة سفينة جمال تنسيق

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