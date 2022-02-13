الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الداودي» يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بالمركز ودورة العمل المميكنة، وتبادل الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتذليل أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المحافظة تولي اهتمام كبير بمنظومة عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المدن وذلك في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، و تحتوي تلك المراكز علي أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين .

كما تفقد "أبو كريشة" المساعد السيارات التابعة لمحافظة قنا لتوزيع الخبز على المواطنين للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

وكان قد عقد حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا موسعا بمقر الوحدات المحلية لمركزي  نجع حمادي و الوقف، مع المعنيين بملف التقنين، وذلك لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين، بحضور كلا من عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي و عماد السمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف و أشرف أبو القاسم مدير وحدة استرادا أراضي أملاك الدولة و حسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية . 

استعرض نائب محافظ قنا معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مؤكدا علي رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

الدولة اجتماع عقد فحص تسهيل وقف مستوى عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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