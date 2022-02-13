الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الخميس.. انعقاد الجمعية العمومية لـ«الأهرام للطباعة والتغليف»

الأهرام للطباعة والتغليف
الأهرام للطباعة والتغليف

وقرر مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، دعوة الجمعية العامة العادية، للانعقاد يوم الخميس الموافق 17 فبراير المقبل.

وقالت الشركة  في بيان اليوم الأحد، إن العمومية ستناقش تعديلات صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة بالسجل التجاري.

كما ستناقش العمومية إضافة جملة "التصالح والتنازل والتخالص أمام الشهر العقاري والمحاكم وجميع الهيئات الحكومية" إلى صلاحيات مجلس الإدارة بالسجل التجاري للشركة مع الاحتفاظ بباقي الصلاحيات كما هي مسجلة ومدونة بالسجل التجاري الحالي للشركة.

وستناقش العمومية أيضًا التصديق على كافة بنود اجتماعات مجلس الإدارة عن الفترة من 9 ديسمبر 2021 إلى 15 فبراير 2022، والتصديق على تعيين مراقب حسابات للشركة.

وحققت الأهرام للطباعة والتغليف، خسائر بلغت 7.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 343.42 ألف جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال التسعة أشهر إلى 21.32 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 51.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إن المحكمة قامت بشطب دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها؛ بسبب عدم الحضور لسوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الشركة، أنه يحق لها قانوناً التجديد من الشطب خلال 60 يومًا من تاريخ شطب الدعوى.

وأضافت أنها ستقوم بإجراء التجديد من الشطب قبل تحديد ميعاد جديد لبيع المنقولات المحجور عليها.

وحققت الأهرام للطباعة والتغليف، خسائر بلغت 7.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 343.42 ألف جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال التسعة أشهر إلى 21.32 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 51.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

خسائر اجتماع عمومية عقار جمعية الخميس المحكمة سبتمبر التجارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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