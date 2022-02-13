عزيز الشافعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل كليب «وجه اليوم»

كشف الشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي، تفاصيل أغنية "وجه اليوم" والتي يقدمها كل من الشاعر تامر حسين، والمطربة فيروز أركان، على طريقة الـ"ديو" والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال عزيز الشافعي، لـ"الدستور"، إن أغنية "وجه اليوم" هي إحدى أغنيات ألبوم المطربة فيروز أركان الجديد، وقام كل من؛ تامر حسين، وفيروز، بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب لتكون “COVER" للأغنية الأصلية التي في الألبوم.

وأضاف أن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي جمال فتحي، وميكس وماستر المهندس خالد سند.

وتعاون عزيز الشافعي، مع المطربة فيروز أركان، في العديد من الأعمال الغنائية سواء على مستوى الكلمات والتلحين أو الغناء حيث قاما بالغناء سويا أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

آخر أعمال عزيز الشافعي

وتعاون عزيز الشافعي، مع النجم بهاء سلطان، في أكثر من أغنية في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "سيجارة"، حيث طرحت الفترة الماضية الأغنية الخامسة من الألبوم بعنوان “أنا” وهي من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي طارق حسيب، وتسجيل وميكس وماستر المهندس هاني محروس.