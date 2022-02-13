الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاني جروحاً عميقة بالقدم.. «التضامن» تنقذ فتاة بلا مأوى وتنقلها لدور رعاية

اطفال بلا مأوى
اطفال بلا مأوى

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث استغاثة واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود 4 أطفال بلا مأوى برفقة فتاة تبلغ 17 عاما، وذلك بجوار محطة قطار سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، علما بأن الفتاة بلا مأوى تعاني من حالة صحية سيئة نتيجة جروح عميقة بالقدم.

وأوضحت الوزارة فى بيان أنه في هذا الإطار قد تم تكليف فريق البرنامج المحلي بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى موقع الاستغاثة، حيث تم العثور على الأطفال برفقة الفتاة، وقد تم عقد جلسة توعية ودعم نفسي لهم، إلا أن الأطفال غادرو المكان ورفضوا الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، في حين وافقت الفتاة على إيداعها بإحدى دور الرعاية، وعليه فقد تم إسعافها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وفور استقرار الحالة الصحية فقد تم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

ويغطي البرنامج 14 محافظة وهي الأعلى في نسب "أطفال وكبار بلا مأوى"، وتصديرًا للظاهرة: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط، بنى سويف، المنيا، ، القليوبية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الغربية، السويس، وبورسعيد".

محافظة الاسكندرية الإسكندرية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الشكاوي الحكومية الموحدة أطفال بلا مأوى نيفين القباج

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