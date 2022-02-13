إحاطة برلمانية تطالب الحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلات ضعف خدمة المحمول

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول وايضا خدمات الانترنت المقدمة من جميع الشركات بما فيها الشركة الحكومية اصبحت سيئة للغاية خاصة داخل القرى والريف المصرى والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.

وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شكاوى المواطنين تعددت ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتتدخل مطالباً من رئيس الوزراء تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التى تقدم خدمات سيئة للمواطنين.

وقال النائب السيد شمس الدين إن شركات المحمول لاتهتم ابداً بالبنية التحتية والاساسية خاصة شبكات تقوية المحمول مطالباً من الحكومة متابعة ملف البنية الاساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية واعطاء اولوية قصوى للاهتمام بكل مايتعلق بشبكات المحمول وخطوط الانترنت داخل هذه المناطق لانها هى الاولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة اليها باعتبارها من اساسيات الامن القومى لمصر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين باعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ ملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جميع القرى والريف المصرية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته التاريخية " حياة كريمة " من خلال مد هذه المناطق بجميع الخدمات الى هذه المناطق على مستوى الجمهورية بما فيها خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى.

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن اسفه الشديد عن ضعف الاتصالات التليفونية عبر المحمول مؤكداً أن الجميع يشتكى من انقطاع الاتصالات خلال المكالمات وعدم سماع الصوت حتى داخل عواصم الحافظات وعلى مستوى محافظات القاهرة الكبرى مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلات وازمات شركات المحمول.