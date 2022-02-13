الرعاية الصحية تعلن توافر خدمة العلاج الكيماوي بمستشفى التضامن بالمجان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عن توافر خدمة العلاج الكيماوي بمستشفى التضامن، وذلك لعلاج مرضى الأورام بالمجان.



مستشفى التضامن ببورسعيد

وأكدت الرعاية الصحية انها قدمت داخل مستشفى التضامن خدمة جلسات الكيماوي لأكثر من 13360 مريضًا بالأورام، وذلك بمعدل يزيد عن 16231 جلسة علاج بالكيماوي، تحت إشراف الأطباء الاستشاريين المتخصصين.



علاج الأورام بالكيماوي

وأشارت الهيئة، أن العلاج الكيماوي هو علاج دوائي يستخدم فيه مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، وغالبًا ما يستخدم العلاج الكيماوي لعلاج السرطان حيث يساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية التي تنمو و تتكاثر بسرعة أكبر بكثير من سائر خلايا الجسم.



عيادة الأورام بمستشفى التضامن

وأوضحت الهيئة أن العلاج الكيماوي، يأتي بعد الكشف في عيادة الأورام على يد نخبة من الاستشاريين، حيث يتم تشخيص المريض مع عمل التحاليل والفحوصات اللازمة بالإضافة إلى متابعة استجابة الورم الموجود لهذه الجرعات.



وأشارت الرعاية الصحية، أن المريض يتم تحضيره للجلسات داخل غرف خاصة بالمستشفى، وذلك تحت إشراف عالي الكفاءة من الصيادلة الإكلينيكيين و مهارة فائقة من التمريض أثناء إعطائها للمرضى، وذلك مع مراعاة الحالة النفسية للمريض باعتبارها من أهم عوامل الشفاء.

يذكر أن مستشفى التضامن ببورسعيد تُقدم خدمات علاجية متنوعة للمواطنين، وتضم أقسام الباطنة ، والجراحة العامة ، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والكبد، والرعاية المركزة، وأورام الباطنة وجراحة الأورام، وأمراض دم كبار واطفال ، والأسنان، والغسيل الكلوي.

وفي شأن آخر أعلنت مستشفى السلام الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، إتاحة الكشف والعلاج لمرض فرط التعرق بمستشفى السلام بورسعيد.

وأشار المستشفي، أنه غالبًا ما يشعر مرضى فرط التعرق بالقلق حول حالتهم، وقد يؤدي هذا إلى العزلة الاجتماعية، بل وقد يفاقم هذا القلق من حالة التعرق، حيث يتعرق المرضى بغزارة، والبعض يتعرق بشكل مستمر باليدين والقدمين او الإبط.



وفي ذات السياق، أكد المستشفي علي وجود الخدمات الجراحية بالمنظار لقسم جراحة القلب والصدر، وذلك ️ باستخدام المنظار الجراحي من خلال فتحة على كل جانب كل منهما أقل من 1 سم، لمدة 30 دقيقة فقط داخل غرفة العمليات، ويتم خروج المريض في نفس اليوم بعد الاطمئنان على المريض بشكل كامل والتأكد من سلامته، وذلك بخبرة وكفاءة استشاريين واخصائي أطباء جراحة القلب والصدر لتثبيط العصب السمبثاوي الصدري والمسئول عن هذه الحالة المرضية.

في ذات السياق أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان رسمي، أن الجرعة الثالثة التنشيطية آمنة وفعالة، ويمكنك الحصول عليها بعد مرور 6 شهور على الجرعة الثانية.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المواطنين بمحافظة بورسعيد، تلقي اللقاح حيث تم توفيره داخل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.